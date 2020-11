Maradona, l’amore per Cristina Sinagra e il figlio Diego Jr (Di mercoledì 25 novembre 2020) Era il settembre del 1986 quando Cristina Sinagra, ragioniera 22enne di Napoli, confessò di aver appena dato alla luce Diego Armando, figlio nato da una relazione segreta con il celebre calciatore Diego Armando Maradona. La notizia causò un vero e proprio terremoto che coinvolse non solo lo sportivo, ma tutta la città di Napoli. El Pibe de Oro, che all’epoca viveva una storia d’amore con un’altra donna, smentì la paternità e inizialmente scelse di non riconoscere Diego Jr e di non vederlo. Cristina però rimase ferma sulla sua posizione e decise di crescere da sola il figlio. Da subito la somiglianza con il famoso papà fu più che evidente e nel corso degli anni Maradona Jr – così come veniva chiamato nel suo quartiere ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020) Era il settembre del 1986 quando, ragioniera 22enne di Napoli, confessò di aver appena dato alla luceArmando,nato da una relazione segreta con il celebre calciatoreArmando. La notizia causò un vero e proprio terremoto che coinvolse non solo lo sportivo, ma tutta la città di Napoli. El Pibe de Oro, che all’epoca viveva una storia d’amore con un’altra donna, smentì la paternità e inizialmente scelse di non riconoscereJr e di non vederlo.però rimase ferma sulla sua posizione e decise di crescere da sola il. Da subito la somiglianza con il famoso papà fu più che evidente e nel corso degli anniJr – così come veniva chiamato nel suo quartiere ...

Corriere : Il ricordo di De Giovanni: «No, Maradona, non può essere morto. Perché è l'essenza del ... - Corriere : Il ricordo di De Giovanni: «No, Maradona, non può essere morto. Perché è l'essenza del calcio» - peppeprovenzano : Ciao Diego. Di te abbiamo amato tutto, l'immenso talento sul campo, la grande fragilità nella vita, lo smisurato am… - reppomanuno : RT @MdGOfficial: Non è possibile lasciarlo andare. Perché un cuore così grande da contenere tutti i bambini del mondo non si fermerà mai, c… - VincenzoMilani : RT @MdGOfficial: Non è possibile lasciarlo andare. Perché un cuore così grande da contenere tutti i bambini del mondo non si fermerà mai, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona l’amore Zola: “Napoli tappa fondamentale per me. Maradona immenso come calciatore e uomo” Forza Napoli