Kate Middleton, sulle orme della regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non Elisabetta II, ma sua madre Elizabeth Bowes-Lyon. Kate Middleton, secondo il corrispondente regale Antonio Caprarica, starebbe cercando di seguire le orme della Regina Madre per prepararsi così al ruolo di Regina Consorte. «La Regina Madre è stata il punto focale dell'operazione con la quale è stato recuperato il valore della monarchia all'indomani dell'abdicazione» di Edoardo. «È stata lei a dare sostanza, forza e pubblico sostegno ad un marito profondamente insicuro e balbuziente», ha spiegato Caprarica a Tv2000, ricordando come «La gran parte della naturalezza con la quale la Regina Madre è riuscita ad interagire con il pubblico è stata il risultato di infiniti studi, di applicazione e pianificazione». Cose, queste, che ricorrerebbero oggi in Kate Middleton.

