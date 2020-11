Il prezzo delle azioni Palantir è aumentato del 160% a novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Le azioni di Palantir (NYSE: PLTR), che si concentra sullo sviluppo di software nel settore della difesa, sono scambiate a novembre oltre il 160% in più su una serie di catalizzatori positivi. Analisi fondamentale: Palantir firma un prototipo di accordo con Army Futures Command In un ultimo catalizzatore positivo per il titolo, Palantir ha stretto un nuovo accordo prototipo con il team di modernizzazione della rete dell’Esercito Futures Command per fornire il software di gestione dei dati di punta, Gotham. Palantir ha affermato che integrerà la sua app Gotham con la nuova app software di comando della missione Command Post Computing Environment (CPCE) dell’esercito. Questa applicazione rappresenta un passo fondamentale nella modernizzazione della rete ... Leggi su invezz (Di giovedì 26 novembre 2020) Ledi(NYSE: PLTR), che si concentra sullo sviluppo di software nel settore della difesa, sono scambiate aoltre ilin più su una serie di catalizzatori positivi. Analisi fondamentale:firma un prototipo di accordo con Army Futures Command In un ultimo catalizzatore positivo per il titolo,ha stretto un nuovo accordo prototipo con il team di modernizzazione della rete dell’Esercito Futures Command per fornire il software di gestione dei dati di punta, Gotham.ha affermato che integrerà la sua app Gotham con la nuova app software di comando della missione Command Post Computing Environment (CPCE) dell’esercito. Questa applicazione rappresenta un passo fondamentale nella modernizzazione della rete ...

borghi_claudio : @ProvenSimon @La7tv Guardi che se non si fa lo sforzo di capire che, in presenza di disoccupazione, l'immigrazione… - MSF_ITALIA : #Moderna ha annunciato un vaccino per il #Covid19 che dovrebbe essere efficace al 94,5%, ma per parlare di efficaci… - repubblica : Sanità in Calabria, il fallimento della politica e il prezzo pagato dai cittadini [di Giuseppe Smorto] [aggiornamen… - buckjsvodka : non capisco il 10% di quello che viene detto perché alcune cose sono in dialetto, ma è un prezzo che preferisco pag… - ileniazzz : RT @Maeriland: @trasposta *Cough cough* Perché quelli oltre i 40 hanno ancora il taboo delle malattie mentali quindi non si curano in nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo delle Quanto costa iPhone 12 ad Apple: il prezzo delle componenti principali OptiMagazine Harley-Davidson 1200 Forty-Eight (2016 - 20) usata a Serramanna

Annuncio vendita Harley-Davidson 1200 Forty-Eight (2016 - 20) usata a Serramanna, Medio Campidano - 8215221 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Didattica e distanza, come attrezzarsi per e-learning

. Gli studenti di diverse regioni italiane sono alle prese con la didattica a distanza (e i loro genitori con lo smart working ...

Annuncio vendita Harley-Davidson 1200 Forty-Eight (2016 - 20) usata a Serramanna, Medio Campidano - 8215221 - nella sezione Moto usate di Moto.it .... Gli studenti di diverse regioni italiane sono alle prese con la didattica a distanza (e i loro genitori con lo smart working ...