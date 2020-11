I social piangono Maradona: “Adesso sei ancora più in alto” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia della morte di Maradona è già di dominio pubblico e le reazioni social di questa tragica notizia non tardano ad arrivare. Messaggi di cordoglio da vip e da persone che non lo avevano mai conosciuto ma lo amavano come se fosse uno di famiglia, ecco come i social ricordano il più grande calciatore di sempre:embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/To Lo /status/1331639218884456452"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/federikay/status/1331638228659675136"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/acffiorentina/status/1331637594896158721"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Gianlucaimpa/status/1331636970968199170"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/pisto gol/status/1331635707069296641"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/b ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) La notizia della morte diè già di dominio pubblico e le reazionidi questa tragica notizia non tardano ad arrivare. Messaggi di cordoglio da vip e da persone che non lo avevano mai conosciuto ma lo amavano come se fosse uno di famiglia, ecco come iricordano il più grande calciatore di sempre:embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/To Lo /status/1331639218884456452"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/federikay/status/1331638228659675136"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/acffiorentina/status/1331637594896158721"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Gianlucaimpa/status/1331636970968199170"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/pisto gol/status/1331635707069296641"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/b ...

ItaSportPress : I social piangono Maradona: 'Adesso sei ancora più in alto' - - oversensitive_ : Io so cosa vuol dire non arrivare a fine mese. So cosa vuol dire avere un padre lontano 6/8 mesi per missioni all’e… - astrotroia : si iscrivono su un social tengono il profilo pubblico poi piangono se qualcuno con un'opinione diversa risponde lol… - motamanet : Tutti vogliono andare a sciare in località montane famose. Scommetto sono gli stessi che piangono miseria sui social e in tv #lockdownitalia - tormentony : RT @AntonioSpurs13: @real_poggio @ZZiliani È quello che dico anche io,solo che non c’erano i social quegli anni. Ora si fa tutto d’oro la l… -