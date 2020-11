Efe Bal difende Genovese | “Le colpevoli sono quelle zocc**e che andavano a spennarlo”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Caso, Efe Bal: “È innocente, lepiccolecheEfe Bal, conosciuta come la transessuale più famosa d’Italia, ha difeso Alberto, l’imprenditore arrestato per stupro a Milano, intervenendo a La Zanzara su Radio 24. Secondo la Bal,“è innocente. Per me tuttepiccolechea spennarlo, come un pollo da spennare,. Sapevano queste zocc****e, piccole ragazzine di diciotto, diciannove anni che fanno vedere tette e culi su Instagram e poi fanno le suore”. I conduttori – Cruciani e Parenzo – le hanno chiesto come faccia arlo. ...