È morto Takao Yaguchi | il creatore di Sampei

Leggi su wired

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il fumettista giapponese, noto soprattutto per aver creato il personaggio dell’allegro pescatore, èlo scorso 20 novembre, ma la notizia è stata resa nota dai famigliari solo nelle scorse ore. L’artista è scomparso all’età di 81 anni a causa di un tumore al pancreas., il cui vero nome eraTakahashi, era nato nel 1939 nella prefettura di Akita, nel nordest del Giappone; dopo aver lavorato per 12 anni come banchiere, fece il suo debutto nel mondo dei manga nel 1970 con la storia unica Ayu. Tre anni più tardi raggiunse il successo con l’opera Maboroshi no Kaija Bachihebi, incentrata su una creatura leggendaria a forma di serpente chiamata tsuchinoko, che spinse molti fan giapponesi a girare il paese alla ricerca dell’essere mitologico. Fu sempre ...