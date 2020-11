E’ morto Diego Maradona: aveva 60 anni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto. aveva 60 anni. L’ex campione argentino è stato colto da un arresto cardiaco, che lo ha ucciso. Settimane fa era stato operato alla testa. Secondo quanto ha riferito il giornale argentino Clarin, Diego Armando Maradona sarebbe morto a causa di un arresto cardiorespiratorio. L’ex calciatore si trovava a Tigres, nella sua abitazione, dove si trovava per la convalescenza dall’intervento al cervello. Sul posto tre ambulanze. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 25 novembre 2020)Armando60. L’ex campione argentino è stato colto da un arresto cardiaco, che lo ha ucciso. Settimane fa era stato operato alla testa. Secondo quanto ha riferito il giornale argentino Clarin,Armandosarebbea causa di un arresto cardiorespiratorio. L’ex calciatore si trovava a Tigres, nella sua abitazione, dove si trovava per la convalescenza dall’intervento al cervello. Sul posto tre ambulanze. L'articolo proviene da Nuova Società.

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - Domenico1oo777 : RT @caterinabalivo: Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, mali… - FdcMax : È morto el diez. #Maradona non è più di questo pianeta. In realtá non lo è mai stato. #eldiez #diego -