Covid, nel Lazio oltre 2.400 operatori positivi in Asl e ospedali (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “Sono oltre 2.400 gli operatori sanitari delle Asl e degli ospedali pubblici del Lazio in questo momento positivi al Covid“. A dirlo, all’agenzia Dire, il segretario generale della Cisl Fp Lazio, Roberto Chierchia. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “Sono oltre 2.400 gli operatori sanitari delle Asl e degli ospedali pubblici del Lazio in questo momento positivi al Covid“. A dirlo, all’agenzia Dire, il segretario generale della Cisl Fp Lazio, Roberto Chierchia.

Tg3web : 91 femminicidi, uno ogni 3 giorni, nel 2020 calano le donne uccise dalla criminalità ma nel lockdown aumentati deli… - giorgio_gori : Nel 1980 avevo 20 anni. E quando il 23 novembre il #terremoto devastò l’#Irpinia partii con un gruppo di volontari… - elvira_serra : Hanno 31, 29 e 23 anni, sono di Orani e hanno portato la Sardegna a Milano, aprendo il loro ristorante nel periodo… - niccolab : @GPasqui @tvblogit Non ho la palla di vetro, ma fatto sta che Chiara Ferragni ha rivoluzionato il modello di ambizi… - amati_89 : RT @Hariloveslarry: Chi cazzo me lo doveva stare a dire che il 24 Novembre 2020, in piena pandemia da COVID, sarei stata nel letto a piange… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Il Covid oltre il Covid: l'eredità che lascia nel fisico di chi guarisce La Repubblica L’UNHCR avverte che la seconda ondata della pandemia di COVID sta causando ulteriori violenze ai danni di donne e bambine rifugiate

Mentre la pandemia da coronavirus si prolunga, si registra una nuova ondata di violenze nei confronti di donne e bambine rifugiate, sfollate e apolidi.

Un caso di Covid-19 nei Vikings Rubiera La squadra si ferma fino al primo dicembre

RUBIERA Durante questa settimana, i Vikings Rubiera di A2 non effettueranno allenamenti di gruppo: un giocatore biancorossoblù è stato trovato positivo al Covid dopo aver effettuato il tampone molecol ...

Mentre la pandemia da coronavirus si prolunga, si registra una nuova ondata di violenze nei confronti di donne e bambine rifugiate, sfollate e apolidi.RUBIERA Durante questa settimana, i Vikings Rubiera di A2 non effettueranno allenamenti di gruppo: un giocatore biancorossoblù è stato trovato positivo al Covid dopo aver effettuato il tampone molecol ...