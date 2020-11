Covid, Conte: “Per Natale un pacchetto di regole ad hoc” (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – A Palazzo Chigi si lavora ad una serie di regole da attuare durante le festività natalizie. “Confido che già nei prossimi giorni possiamo definire un pacchetto di misure che, al di là della colorazione delle regioni, consentano di intervenire sulle occasioni di socialità molto intensa natalizia” spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Al di là della colorazione pensiamo che in quel periodo si debbano introdurre maggiori cautele”, aggiunge. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – A Palazzo Chigi si lavora ad una serie di regole da attuare durante le festività natalizie. “Confido che già nei prossimi giorni possiamo definire un pacchetto di misure che, al di là della colorazione delle regioni, consentano di intervenire sulle occasioni di socialità molto intensa natalizia” spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Al di là della colorazione pensiamo che in quel periodo si debbano introdurre maggiori cautele”, aggiunge.

