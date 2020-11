Coronavirus, Michelle Hunziker svela un pesante retroscena sul collega (Di mercoledì 25 novembre 2020) Michelle Hunziker trova sfogo sui social per esternare le emozioni contrastanti provate quando Gerry Scotti era positivo al Covid. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) Michelle Hunziker, la sempre sorridente conduttrice svizzera e italiana di adozione, ha svelato un retroscena sulla malattia che ha colpito il suo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020)trova sfogo sui social per esternare le emozioni contrastanti provate quando Gerry Scotti era positivo al Covid. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealhunzigram), la sempre sorridente conduttrice svizzera e italiana di adozione, hato unsulla malattia che ha colpito il suo L'articolo proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : @claudoe C'è chi non lo fa, appunto, come gli amici di @Libero_official ad esempio. Su dai, che ad aggiungere la f… - tiempo_mx : Michelle Renaud dio positivo a coronavirus - PuenteLibre : Michelle Renaud dio positivo a coronavirus #Espectáculos - Michelle_Off_Pr : RT @BarbaraRaval: Il #Giappone ha già più morti #suicidi, solo nel mese di ottobre, rispetto a quanti ne ha avuti in 9 mesi di #COVID19 htt… - Michelle_Off_Pr : RT @G23Mld: Terapia #COVID19: iidentificato il complesso di tre proteine indispensabile per la replicazione del mRNA del #SARSCoV2. Interfe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Michelle Coronavirus, Michelle Hunziker svela un pesante retroscena sul collega Yeslife Gerry Scotti, come sta il conduttore dopo il Covid-19

Il ricovero per Covid-19 di Gerry Scotti aveva spaventato molto i fan e gli amici del conduttore. In ospedale nello stesso periodo si era trovato anche Carlo Conti lasciando la televisione per qualche ...

Michelle Hunziker racconta la paura per Gerry Scotti: “Lui mi diceva di non preoccuparmi, io stavo peggio” (VIDEO)

IN DIRETTA CON FQMAGAZINE: ECCO COSA CI HA DETTO MIchelle ci ha parlato di tante cose e anche del ricovero di "Gerrino" per covid-19 ...

Il ricovero per Covid-19 di Gerry Scotti aveva spaventato molto i fan e gli amici del conduttore. In ospedale nello stesso periodo si era trovato anche Carlo Conti lasciando la televisione per qualche ...IN DIRETTA CON FQMAGAZINE: ECCO COSA CI HA DETTO MIchelle ci ha parlato di tante cose e anche del ricovero di "Gerrino" per covid-19 ...