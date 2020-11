Bianca Guaccero si scusa | Mi prendo la responsabilità di quel triste siparietto

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Novella Toloni Dopo la feroce polemica scatenatasi per il tutorial sulla spesa sexy la conduttrice ha deciso dirsi pubblicamente spiegando la situazione sui social Un post completamente nero a corredo di un lungo messaggio di scuse.ha deciso di rompere il silenzio così dopo la bufera mediatica delle ultime ore. Il tutorial sulla spesa sexy andato in onda a Detto Fatto su Rai2 ha travolto lei, gli autori e tutto l'entourage del trasmissione. La foto pubblicata sulla sua pagina Instagram è nera come la giornata vissuta dae dal programma, che oggi non è andato in onda per vari motivi. Una questione talmente scottante che la Rai ha deciso di rimuovere la puntata del 24 novembre di Detto Fatto dalla piattaforma on demand Raiplay. Il tutto mentre i ...