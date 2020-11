Bianca Guaccero si scusa dopo il tutorial sulla spesa sexy di Detto Fatto: “Siparietto triste!” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Arrivano anche le scuse pubbliche di Bianca Guaccero, dopo l’agghiacciante tutorial su come fare la spesa in maniera sexy. Proprio per questo motivo, il programma in onda su Rai2, oggi non è stato trasmesso e potrebbe pure essere a rischio chiusura. La conduttrice, dopo ore di silenzio, ha svelato il suo punto di vista tramite... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 novembre 2020) Arrivano anche le scuse pubbliche dil’agghiacciantesu come fare lain maniera. Proprio per questo motivo, il programma in onda su Rai2, oggi non è stato trasmesso e potrebbe pure essere a rischio chiusura. La conduttrice,ore di silenzio, ha svelato il suo punto di vista tramite... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

