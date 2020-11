Baudo | Grillo vuole tornare a fare il comico Capisco | ma nella vita non si torna indietro facilmente

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Vorrebbe ritrovare il tempo in cui faceva ridere, andando a caccia di se stesso. Lo”. Così Pippoal ‘Foglio’ commenta le voci secondo le quali Beppevorrebbein televisione ai suoi show comici. “Mi sembra di vederlo. Prima della politica è stato un grande, nel paese delle risate. Ma guardate chenon si”, diceche poco più di 40 anni fa, nel 1977, lo lanciò in tv nel gioco a quiz ‘Secondo voi’. “Non esiste un tasto rewind - dice Pippo- Magari ci fosse”. “E allora che posso dire? Aauguro di ritrovare il pubblico. Spero ci riesca.Davvero. ...

Ultime Notizie dalla rete : Baudo Grillo

Il Foglio

Il volto storico della tv: "Gli auguro di ritrovare il suo pubblico. Non mi sarei aspettato la trasformazione in politico" ...L'agente di Beppe Grillo conferma la trattativa per un programma in tv. Pippo Baudo lo scoprì trent'anni fa: "Gli auguro di ritrovare il pubblico. Spero ci riesca. Ma nella vita purtroppo non esiste ...