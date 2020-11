Bari, focolaio corona virus in struttura per anziani: 28 contagiati, sei morti Fra i positivi a test anche tre operatori (Di mercoledì 25 novembre 2020) focolaio di corona virus in una Rssa di Bari, “Il club del nonno”. Sei decessi negli ultimi giorni, 28 contagiati fra cui tre operatori della struttura cge ospita circa cento persone. L'articolo Bari, focolaio corona virus in struttura per anziani: 28 contagiati, sei morti <small class="subtitle">Fra i positivi a test anche tre operatori</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020)diin una Rssa di, “Il club del nonno”. Sei decessi negli ultimi giorni, 28fra cui tredellacge ospita circa cento persone. L'articoloinper: 28, sei Fra itre proviene da Noi Notizie..

