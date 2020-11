Ballando con le Stelle: Gilles Rocca presto papà? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al settimanale Chi Gilles Rocca racconta il suo successo a Ballando con le Stelle e il suo amore con Miriam Galanti. La sua fidanzata ormai da 12 lunghi anni. Nessuno se lo aspettava. Nemmeno lui, Gilles Rocca. Ha trionfato a Ballando con le Stelle in compagnia di Lucrezia Lando. Una vittoria speciale la sua che dedica al suo mondo tutto la femminile. “Va alle donne, che nella mia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al settimanale Chiracconta il suo successo acon lee il suo amore con Miriam Galanti. La sua fidanzata ormai da 12 lunghi anni. Nessuno se lo aspettava. Nemmeno lui,. Ha trionfato acon lein compagnia di Lucrezia Lando. Una vittoria speciale la sua che dedica al suo mondo tutto la femminile. “Va alle donne, che nella mia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Sheelasblog : Roby sta ballando con un matusa #uominiedonne - P4RTYP0IS0N : RT @merdanellevene: io al lidl con la cya ballando sulle canzoni halloweenesche che stavano passando alla radio il 31 -