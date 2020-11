Attentato a Lugano: si sospetta una matrice terroristica su larga scala (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un Attentato che fa seguito a molti altri in questo periodo. Si sospetta una matrice terroristica preoccupante. La probabilità che sia terrorismo è molto alta. Nella giornata di ieri una ventottenne, che era addirittura già nota alle forze dell’ordine e che aveva seguito un percorso di radicalizzazione, si sarebbe resa protagonista dell’Attentato. Il caso potrebbe L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unche fa seguito a molti altri in questo periodo. Siunapreoccupante. La probabilità che sia terrorismo è molto alta. Nella giornata di ieri una ventottenne, che era addirittura già nota alle forze dell’ordine e che aveva seguito un percorso di radicalizzazione, si sarebbe resa protagonista dell’. Il caso potrebbe L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mister_ricci : #UltimOra Aggredite due donne in un grande magazzino a #Lugano, #Svizzera: arrestata una cittadina svizzera di 28… - Italia_Notizie : “Attentato terroristico” a Lugano: una donna attacca due persone con un coltello in un centro commerciale. “Era not… - clikservernet : “Attentato terroristico” a Lugano: una donna attacca due persone con un coltello in un centro commerciale. “Era not… - Noovyis : (“Attentato terroristico” a Lugano: una donna attacca due persone con un coltello in un centro commerciale. “Era no… - Vento21927088 : @yoygiada Ed oggi è la giornata della violenza sulle donne. Anche a Lugano, una donna ha commesso attentato terrori… -