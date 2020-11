Ajax-Midtjylland 3-1: gli olandesi vincono in scioltezza (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi 25 Novembre 2020 nello Stadio Johan Cruijff Arena alle ore 21:00 si è disputata la partita Ajax-Midtjylland di Champions League. Nel primo tempo si sono registrate le prime occasioni, ma troppo deboli, si è rimandato così tutto nel secondo parziale, dove è successo di tutto. Infatti l’Ajax ha tirato fuori la grinta e la velocità e dai primi minuti si è impradonita del campo segnando nell’immediato due reti, poi ha segnato anche il terzo, e nel finale il Midtjylalnd ha segnato la rete della bandiera. Ajax-Midtjylland: quali sono le formazioni ufficiali? Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; David Neres, Traoré, Tadic. Allenatore: Ten Hag. Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, Sviatechenko, Schols, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi 25 Novembre 2020 nello Stadio Johan Cruijff Arena alle ore 21:00 si è disputata la partitadi Champions League. Nel primo tempo si sono registrate le prime occasioni, ma troppo deboli, si è rimandato così tutto nel secondo parziale, dove è successo di tutto. Infatti l’ha tirato fuori la grinta e la velocità e dai primi minuti si è impradonita del campo segnando nell’immediato due reti, poi ha segnato anche il terzo, e nel finale il Midtjylalnd ha segnato la rete della bandiera.: quali sono le formazioni ufficiali?(4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; David Neres, Traoré, Tadic. Allenatore: Ten Hag.(4-2-3-1): Hansen; Cools, Sviatechenko, Schols, ...

LEBBY4EVER : RT @toMMilanello: È tutto vero! Due a zero #Atalanta ad Anfield. La storia è stata scritta. Vince anche l’Ajax 3-0. Ma alla prossima gli o… - mapivi63 : RT @toMMilanello: È tutto vero! Due a zero #Atalanta ad Anfield. La storia è stata scritta. Vince anche l’Ajax 3-0. Ma alla prossima gli o… - AgentiAnonimi : Gli altri risultati della serata di #ChampionsLeague -#atleticomadrid-#lokomotivmosca 0-0 -#olympiacos-… - BritishFootball : Al Liverpool servono tre punti in casa con l'Ajax o sul campo del Midtjylland. Anche due pareggi sarebbero sufficie… - toMMilanello : È tutto vero! Due a zero #Atalanta ad Anfield. La storia è stata scritta. Vince anche l’Ajax 3-0. Ma alla prossima… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Midtjylland Le probabili formazioni di Ajax-Midtjylland: Tadic guida il tridente dei lancieri TUTTO mercato WEB Ajax-Midtjylland 3-1: gli olandesi vincono in scioltezza

La Champions League vedrà sfidarsi Ajax-Midtjylland, vuoi conoscere tutte le azioni più importanti? scopriamolo insieme nell'articolo.

Qualificate Bayern e City: poker del 'Gladbach, tris dell'Ajax

Su ogni campo di Champions, un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona, applausi dall’Atalanta, in particolare dal Papu Gomez. Diventa matematica la qualificazione ...

La Champions League vedrà sfidarsi Ajax-Midtjylland, vuoi conoscere tutte le azioni più importanti? scopriamolo insieme nell'articolo.Su ogni campo di Champions, un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona, applausi dall’Atalanta, in particolare dal Papu Gomez. Diventa matematica la qualificazione ...