Addio a Maradona | Gentile | “Mi deluse ma è il più grande di tutti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Lo fermai e non accettò la sconfitta: non volle darmi la maglia e al Mondiale non si fa. Mi”. Questo uno stralcio delle dichiarazioni di Claudio, rimasto nell’immaginario collettivo come l’uomo che marcò primae poi Zico ai Mondiali ’82. “Ma col brasiliano – ha detto all’ANSA, parlando della scomparsa del Pibe – ci fu a fine partita il tradizionale scambio, nonostante a lui e non all’argentino, come molti erroneamente ricordano, l’avessi strappata. Diego doveva essere la ciliegina sulla torta dell’Argentina campione, non accettò la sconfitta. Mi accusò di averlo picchiato: ma in tutta la mia carriera non sono mai stato espulso. Lui, in quel Mondiale, sì. Come giocatore – ammette– è stato il piùdi tutti. Riposi in pace”. SportFace.