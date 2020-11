A marzo e aprile le donne hanno sofferto di più: nel lockdown difficoltà a denunciare (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Secondo i dati provenienti dal report 'Un anno di Codice Rosso reati spia e femminicidi' ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le. Secondo i dati provenienti dal report 'Un anno di Codice Rosso reati spia e femminicidi' ...

giorgio_gori : E questi sono i dati “ufficiali”. Quelli reali sono peggio. Tra marzo e aprile in Lombardia si è verificata una sov… - stanzaselvaggia : Giuro che quest’uomo e chi gli dà ancora spazio mi inquieta. Insinua che si siano classificati come Covid morti di… - IlContiAndrea : Sindaco di Sanremo Biancheri: “Non c'è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da… - gposcente : @LDistratta tutti runner a marzo e aprile, oggi tutti sciatori, tra un mese tutti ferventi praticanti desiderosi d… - Mainaxcs : @claudiomontar L'omicidio è insignificante rispetto al contagio. Dal 1983 al 2018 ci sono stati 30 mila omicidi in… -