VIDEO | Al Congresso Sipps i documenti realizzati con 25 società scientifiche

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Il congresso nazionale della Sipps sarà un momento importante per la ripresa delle attività e delle iniziative innovative, intraprese nel corso del 2020. Sarà anche un appuntamento che metterà in evidenza quello che è stato realizzato a livello intersocietario, con una presentazione a 360° della mission della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps). Per farlo sono state coinvolte 25 società scientifiche e circa 400 autori dei vari documenti”. Presenta così Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS, l’appuntamento con il Congresso nazionale, giunto alla sua 32ma edizione, che si svolgerà dal 5 all’8 dicembre sulla piattaforma digitale ‘Health Polis‘. “Sono in programma numerosi corsi- spiega il presidente- molto attuale è quello sul consulto pediatrico telefonico, perchè in questo contesto di pandemia il pediatra passa tantissimo tempo a mantenere i contatti con le famiglie. Così, fornendo indicazioni scientifiche, legali e corrette, mettiamo il medico nelle migliori condizioni di per poter agire meglio”.