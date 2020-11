Leggi su vanityfair

(Di martedì 24 novembre 2020) Esistono davvero trucchi plastic-free? È possibile? Non solo è possibile, ma sarebbe la cosa migliore! La plastica è un problema ambientale enorme. L’industria beauty contribuisce enormemente all’inquinamento del nostro pianeta e il makeup non è di certo escluso. Che si tratti di packaging in plastica o di formule contenenti microplastiche, utilizzando determinati prodotti, rischiamo di contribuire giornalmente all’inquinamento, anche senza rendercene conto. Oggi parleremo proprio delle motivazioni per cui sarebbe meglio utilizzare trucchi plastic-free e dei brand che già hanno reso disponibili questi misteriosi prodotti!