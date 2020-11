Tommaso Zorzi fa un colpo di testa al GF Vip (Di martedì 24 novembre 2020) Tensioni nella casa del GF Vip dopo l’annuncio del prolungamento del programma. Tommaso Zorzi, disperato, si rasa la testa a zero. foto facebookTommaso si è tagliato tutti i capelli, un vero e proprio colpo di testa dopo aver passato una nottata piuttosto turbolenta. Zorzi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che non ha preso molto bene l’annuncio fatto ieri sera in puntata da Alfonso Signorini riguardo la durata del programma. L’idea di trascorrere tutte le vacanze di Natale e Capodanno all’interno della casa non è piaciuta a molti, inoltre il nuovo termine sarebbe previsto per l’8 febbraio 2021. La trasmissione è stata quindi allungata di oltre due mesi. Decisamente troppo secondo alcuni. Tommaso Zorzi a ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Tensioni nella casa del GF Vip dopo l’annuncio del prolungamento del programma., disperato, si rasa laa zero. foto facebooksi è tagliato tutti i capelli, un vero e propriodidopo aver passato una nottata piuttosto turbolenta.è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che non ha preso molto bene l’annuncio fatto ieri sera in puntata da Alfonso Signorini riguardo la durata del programma. L’idea di trascorrere tutte le vacanze di Natale e Capodanno all’interno della casa non è piaciuta a molti, inoltre il nuovo termine sarebbe previsto per l’8 febbraio 2021. La trasmissione è stata quindi allungata di oltre due mesi. Decisamente troppo secondo alcuni.a ...

