Tommaso Zorzi | addio capelli Colpo di testa al GF Vip e nuovo look ‘choc’

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, nella casa si respira aria di tensione. Protagonista. In nottata l’influencer milanese si è confrontato con l’amico Francesco Oppini che ieri sera ha manifestato l’intenzione di lasciare la casa per motivi familiari (legati alla mamma Alba Parietti e alla fidanzata Cristina Tomasini) e lavorativi. “Penso che lascerò – ha dichiarato il figlio di Alba Parietti – Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado”.non ha dunque preso bene questa incertezza, minacciando di non dormire più con lui. “Ho la sindrome dell’abbandono, stanotte dormirò con Elisabetta perché Francesco ha detto ...