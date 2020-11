Snapchat, è sfida a TikTok: arriva la funzione In Evidenza (Di martedì 24 novembre 2020) Snapchat sfida TikTok, e si prepara ad implementare una nuova funzionalità molto simile al concept del colosso cinese L’app del 2020 è senza dubbio TikTok. Vero e proprio contenitore di brevissimi video di ogni genere, sta ottenendo numeri impressionanti e con una costanza mai vista prima. I dati continuano a dare ragione all’azienda cinese, che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020), e si prepara ad implementare una nuova funzionalità molto simile al concept del colosso cinese L’app del 2020 è senza dubbio. Vero e proprio contenitore di brevissimi video di ogni genere, sta ottenendo numeri impressionanti e con una costanza mai vista prima. I dati continuano a dare ragione all’azienda cinese, che L'articolo proviene da Inews.it.

