Sinistra, sveglia! Con Kerry torna anche il nucleare. Scrive Tabarelli (Di martedì 24 novembre 2020) Potrebbe sembrare una provocazione, certamente fa irritare l'altra metà degli Stati Uniti che ha votato Donald Trump e che ha sempre creduto che il cambiamento climatico sia un'invenzione, roba da bicoastal elite, quella occidentale della ricca California e quella orientale della tecnocrazia federale. La nomina di John Kerry ad inviato speciale per il clima, già il titolo è ambizioso, riafferma l'impegno di Joe Biden per ripristinare quanto aveva cancellato Trump e tornare alla politica di Barack Obama sul clima. Kerry, già segretario di stato di Obama, conosce bene il clima, ha firmato per gli Stati Uniti l'accordo di Parigi del dicembre del 2015, quello da cui uscì Trump. Da anni le questioni che ruotano intorno all'energia e all'ambiente sono diventate, fra le tante, argomento di polarizzazione dei due schieramenti. Tradizionalmente ...

