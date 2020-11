Roma | controlli antiabusivismo | sanzionata e denunciata titolare 42enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) Continuano i. Ieri mattina, i Carabinieri della StazioneMacao hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e al rispetto della normativa per la limitazione del contagio da Covid-19 nel centro storico della Capitale. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato unacinese,di un bar in via Montebello, per aver installato abusivamente una perimetrazione costituita da una rete in plastica, ricavandone un’area esterna al locale della dimensione di 2,5×5 metri. Ladell’esercizio è stata ancheamministrativamente, per un totale di 2.000 euro, per ulteriori violazioni amministrative. La recinzione abusiva è stata ...