Recovery: Conte, non siamo affatto in ritardo (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "C'e' un dibattito pubblico sul fatto che l' Italia sia indietro" sulla presentazione dei progetti per il Recovery: "non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - "C'e' un dibattito pubblico sul fatto che l' Italia sia indietro" sulla presentazione dei progetti per il: "non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all'...

fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte a La7: “C’è un ritardo dovuto al veto di Polonia e Ungheria, ma l’Italia non lo è assolutament… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @galietti82. Doppia inchies… - iconanews : Recovery: Conte, non siamo affatto in ritardo - fabiocarusoCT : RT @BrianoGianluca: Recovery Fund, Conte a La7: “C’è un ritardo dovuto al veto di Polonia e Ungheria ( guarda caso gli amici di Salvini e d… -