“Questa banconota vale tantissimo!” | pazzesco | ecco di quale si tratta

Quando la lira è stata sostituita dall'Euro la banconota da 500 mila lire è stata cambiata con 258 euro. Oggi a distanza di alcuni anni la vecchia banconota da 500 mila lire vale il doppio e viene pagata circa 500 euro. La banconota da 500 mila lire è stata emessa una sola volta ed ha circolato in Italia dal 15 settembre 1997 al 28 febbraio 2002. La banconota ha un colore insolito che varia fra verde acquamarina e rosa. Su retro è raffigurato il pittore e architetto Raffaello in quel celebre autoritratto del 1506 circa che è conservato agli Uffizi. Al centro della banconota il particolare del suo affresco del Trionfo di Galatea nella Villa Farnesina a Roma. Nel verso della banconota vi è, invece, il celebre affresco della Scuola di Atene raffigurato col particolare dei ...

