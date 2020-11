Puglia, covid hotel per asintomatici: pronte sette strutture (Di martedì 24 novembre 2020) Per tutti coloro che non possono isolarsi in casa, la regione Puglia mette a disposizione 217 posti letto. sette le strutture: tre in provincia di Bari, due in quella di Foggia, una nel Brindisino e uno nel Leccese. La Puglia ha attivato sette covid hotel per limitare la diffusione del contagio. sette le strutture che hanno aderito all’iniziativa e 217 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Per tutti coloro che non possono isolarsi in casa, la regionemette a disposizione 217 posti letto.le: tre in provincia di Bari, due in quella di Foggia, una nel Brindisino e uno nel Leccese. Laha attivatoper limitare la diffusione del contagio.leche hanno aderito all’iniziativa e 217 L'articolo proviene da Inews.it.

