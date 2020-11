PS5: le 8 feature da imparare subito per sfruttare al meglio la console (Di martedì 24 novembre 2020) PS5 è disponibile a livello globale dalla scorsa settimana e, come avrete visto, la next-gen di Sony, oltre a offrire una maggiore potenza e velocità, presenta varie funzionalità. Ci sono molte nuove feature disponibili con PS5 e, per questo motivo, Game Informer ha deciso di pubblicare un video dedicato alle 8 funzionalità da imparare subito per godere al meglio della nuova console. Game Informer parte con una feature della nuova UI, il Centro di Controllo, una riga di comandi che appare su schermo dopo aver premuto il tasto PS di DualSense. Si passa poi alla Chat Vocale che, grazie al microfono all'interno del controller next-gen, è stata completamente rinnovata e resa molto più immediata rispetto al passato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) PS5 è disponibile a livello globale dalla scorsa settimana e, come avrete visto, la next-gen di Sony, oltre a offrire una maggiore potenza e velocità, presenta varie funzionalità. Ci sono molte nuovedisponibili con PS5 e, per questo motivo, Game Informer ha deciso di pubblicare un video dedicato alle 8 funzionalità daper godere aldella nuova. Game Informer parte con unadella nuova UI, il Centro di Controllo, una riga di comandi che appare su schermo dopo aver premuto il tasto PS di DualSense. Si passa poi alla Chat Vocale che, grazie al microfono all'interno del controller next-gen, è stata completamente rinnovata e resa molto più immediata rispetto al passato. Leggi altro...

zazoomblog : PS5: le 8 feature da imparare subito per sfruttare al meglio la console - #feature #imparare #subito #sfruttare - Eurogamer_it : Scopriamo le 8 feature di #PS5 da imparare subito. - tuttoteKit : #Deathloop: il gioco sfrutterà le feature del #DualSense #PS5 #tuttotek - Eurogamer_it : Ecco come #Deathloop per #PS5 sfrutterà le feature del #DualSense. - GiuseppeGianno8 : @domenicopanacea @giolongoo Sarebbe però da capire se poi le feature nuove del feedback aptico siano esclusiva su P… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 feature Deathloop – Le feature del DualSense PS5 nel dettaglio, ecco bonus preorder e Deluxe Edition Uagna.it PS5: le 8 feature da imparare subito per sfruttare al meglio la console

PS5 è disponibile a livello globale dalla scorsa settimana e, come avrete visto, la next-gen di Sony, oltre a offrire una maggiore potenza e velocità, presenta varie funzionalità. Ci sono molte nuove ...

The Last of Us: Parte 2 potrebbe ricevere un upgrade per PS5

Parte 2, da molti considerato il canto del cigno della generazione che si è appena conclusa, potrebbe presto ottenere un vero e proprio upgrade per sfruttare al meglio l’hardware di PS5. Secondo quant ...

PS5 è disponibile a livello globale dalla scorsa settimana e, come avrete visto, la next-gen di Sony, oltre a offrire una maggiore potenza e velocità, presenta varie funzionalità. Ci sono molte nuove ...Parte 2, da molti considerato il canto del cigno della generazione che si è appena conclusa, potrebbe presto ottenere un vero e proprio upgrade per sfruttare al meglio l’hardware di PS5. Secondo quant ...