Protesta commercianti | strappati modelli F24 delle tasse | Non lavoro | non pago

(Di martedì 24 novembre 2020) Milano, 24 novembre 2020 -die titolari di attività questa sera in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. I manifestanti hanno strappato e gettato a ...

Le partite iva protestano a Milano per chiedere di programmare le prossime fasi e di non giocare con la vita di chi lavora ...La manifestazione davanti a Palazzo Marino per chiedere di ricominciare con le proprie attività il più presto possibile. Polemica sui ritori del Governo: "Tardivi e insufficienti" ...