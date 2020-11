Piste da sci, Salvini non poteva farsi sfuggire la polemica social (Di martedì 24 novembre 2020) Anche Matteo Salvini ha voluto dire la sua sulle Piste da sci. L’hashtag che oggi ha tenuto banco sui social e che non ha mai abbandonato i trend è stato proprio questo: #Pistedasci. Sembra il ripetersi della storia delle discoteche in estate, ora in versione invernale per le Piste da sci. Il popolo social come sempre si divide in due fazioni: chi vuole riaprire perché le settimane bianche portano un quantitativo di denaro a cui non si può rinunciare e chi invece preferirebbe ci fosse un atteggiamento prudente – visti anche gli 853 morti delle ultime 24 ore -. LEGGI ANCHE >>> Il consigliere che scrive «per salvare i vecchietti si rovinano i giovani» sarà di nuovo invitato dalla D’Urso? Salvini Piste da sci: il contributo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 novembre 2020) Anche Matteoha voluto dire la sua sulleda sci. L’hashtag che oggi ha tenuto banco suie che non ha mai abbandonato i trend è stato proprio questo: #dasci. Sembra il ripetersi della storia delle discoteche in estate, ora in versione invernale per leda sci. Il popolocome sempre si divide in due fazioni: chi vuole riaprire perché le settimane bianche portano un quantitativo di denaro a cui non si può rinunciare e chi invece preferirebbe ci fosse un atteggiamento prudente – visti anche gli 853 morti delle ultime 24 ore -. LEGGI ANCHE >>> Il consigliere che scrive «per salvare i vecchietti si rovinano i giovani» sarà di nuovo invitato dalla D’Urso?da sci: il contributo ...

