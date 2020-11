MotoGP | Stoner shock | “La malattia mi sta distruggendo | per ora non esistono cure”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Brutte notizie per l’ex campione del mondo diCasey. L’australiano è da molto tempo affetto dalla sindrome da stanchezza cronica e, negli ultimi mesi, il suo stato di salute sembra essersi aggravato, come raccontato da lui stesso al quotidiano spagnolo ‘El Mundo’: “La sindrome da stanchezza cronica mi è stata diagnosticata due anni fa, nel novembre 2018. Ormai da mesi sentivo che il mio fisico si stava deteriorando senza motivo apparente: andavo ad allenarmi e tornavo distrutto. Sono andato dal medico e all’inizio ho sbagliato. La stanchezza cronica è incurabile, ma io pensavo che bastasse allenarmi più sodo degli altri e andare avanti. Ma la verità è che questami stae non riesco a gestirla“. In questo 2020 molto complicato per tutti,si vede costretto a ...