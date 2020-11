Lungo periodo freddo e perturbato: ecco l’inizio dell’Inverno (Di martedì 24 novembre 2020) Tra una settimana staremo celebrando l’inizio dell’Inverno e le condizioni meteo climatiche saranno tutt’altro che tranquille. Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, che per convenzione internazionale l’avvio delle 4 stagioni è fissato il primo giorno del mese di riferimento. In questo caso, appunto, il 1° dicembre. Stiamo monitorando con molta attenzione il trend in divenire e dobbiamo dirvi che per tutta la prima decade di dicembre potremmo assistere a frequenti ondate di maltempo. Maltempo che, carte alla mano, dovrebbe giungere sul Mediterraneo a seguito di una corposa, azione depressionaria nord atlantica. Dicembre inizierà col maltempo e col freddo La prima ondata di maltempo avverrà nei prossimi giorni e si dovrà prestare particolare attenzione all’insidioso vortice ciclonico che si svilupperà sul Mediterraneo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Tra una settimana staremo celebrandoe le condizioni meteo climatiche saranno tutt’altro che tranquille. Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, che per convenzione internazionale l’avvio delle 4 stagioni è fissato il primo giorno del mese di riferimento. In questo caso, appunto, il 1° dicembre. Stiamo monitorando con molta attenzione il trend in divenire e dobbiamo dirvi che per tutta la prima decade di dicembre potremmo assistere a frequenti ondate di maltempo. Maltempo che, carte alla mano, dovrebbe giungere sul Mediterraneo a seguito di una corposa, azione depressionaria nord atlantica. Dicembre inizierà col maltempo e colLa prima ondata di maltempo avverrà nei prossimi giorni e si dovrà prestare particolare attenzione all’insidioso vortice ciclonico che si svilupperà sul Mediterraneo ...

JBoombee : @umanesimo @semioticmonkey Io voglio vedere sul lungo periodo. È un investimento talmente importante da poter mette… - Black300Joe : Almeno una cosa di buon senso l' ha detta Pisauro : ' le maggiori spese con la copertura incerta da un extra gett… - DigitalicMag : RT @lucarallo: «Il più grande degli investimenti è l'apertura della nuova Region AWS in Italia: è un'opportunità per i clienti del mercato… - paoloigna1 : Ormai nessun amministratore delegato potrà più fare a meno del digitale, era già un processo di lungo periodo in co… - lucarallo : «Il più grande degli investimenti è l'apertura della nuova Region AWS in Italia: è un'opportunità per i clienti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungo periodo Manovra, Federturismo: Fondamentale lavorare su progetti di lungo periodo AgCult Calabria, il governo nel pantano del commissario. Conte: "Ma oggi si chiude"

Il premier promette una soluzione a stretto giro per la sanità della regione. In pole il manager Mostarda (Asl Roma 6), ma nel governo c'è ...

Buoni spesa e aiuti per la didattica? Il centrodestra esclude la solidarietà

Gli stranieri tagliati fuori dagli aiuti alimentari e bonus per la connessione internet per la dad. Lo slogan sovranista Prima gli italiani si ripete nei fatti anche con la pandemia. Ma questa volta p ...

Il premier promette una soluzione a stretto giro per la sanità della regione. In pole il manager Mostarda (Asl Roma 6), ma nel governo c'è ...Gli stranieri tagliati fuori dagli aiuti alimentari e bonus per la connessione internet per la dad. Lo slogan sovranista Prima gli italiani si ripete nei fatti anche con la pandemia. Ma questa volta p ...