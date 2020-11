L’Italia ripudia la guerra: ma non la disdegna (Di martedì 24 novembre 2020) “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte Leggi su periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) “lacome strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte

Ric_c4rdo : - raindog2054 : @sbarisoni @GiuseppeConteIT L'italia ripudia la guerra ma paga le Pensioni di Guerra!?????? - luna_sambito : L'Italia ripudia la guerra! Non solo non dovrebbe vendere le armi a destra e manca. - gigimacchia8 : @CaioGCM @BrunoVespa Ma vai a cagare tu e quell’altro fascista di vespa! L’Italia che non dimentica vi ripudia! - mammeonline : RT @AndreaMarano11: @caritas_milano @CaritasItaliana @paola_saluzzi @beretta_g @EnricoLetta @manginobrioches @udogumpel @Chiarasmb @kkvigna… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia ripudia Hugo von Hofmannsthal e il "ripudio della lingua" Pangea.news