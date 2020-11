'Il Mio Medico in Rete', una App 'filo diretto' tra medico e paziente (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - 'Connettere' nel modo più semplice e veloce il paziente con il medico curante, facilitando sia le comunicazioni via chat, telefono e videochiamata, sia la condivisione dei dati indicatori dell'andamento delle condizioni raccolti dal paziente nel diario clinico e attraverso test di automonitoraggio. Questi gli obiettivi della App 'Il Mio medico in Rete', progetto realizzato con il contributo non condizionante di Lusofarmaco, per "mettere a disposizione dei medici di medicina generale e degli specialisti uno strumento di semplice utilizzo in modo da integrare la telemedicina nella pratica clinica, e coinvolgere i pazienti e i caregiver nel collaborare in prima persona con il medico nel proprio percorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - 'Connettere' nel modo più semplice e veloce ilcon ilcurante, facilitando sia le comunicazioni via chat, telefono e videochiamata, sia la condivisione dei dati indicatori dell'andamento delle condizioni raccolti dalnel diario clinico e attraverso test di automonitoraggio. Questi gli obiettivi della App 'Il Mioin', progetto realizzato con il contributo non condizionante di Lusofarmaco, per "mettere a disposizione dei medici di medicina generale e degli specialisti uno strumento di semplice utilizzo in modo da integrare la telemedicina nella pratica clinica, e coinvolgere i pazienti e i caregiver nel collaborare in prima persona con ilnel proprio percorso ...

