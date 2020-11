Hyrule Warriors: L’era della calamità, vendite per 3 milioni di copie in 4 giorni (Di martedì 24 novembre 2020) Partenza col botto per il nuovo musou su Zelda. Hyrule Warriors: L’era della calamità ha fatto registrare vendite per 3 milioni di copie Partenza col proverbiale botto per l’ultimo musou a tema Zelda opera dell’inossidabile duo Koei Tecmo e Omega Force. Hyrule Warriors: L’era della calamità ha fatto registrare vendite per 3 milioni di copie in tutto il mondo. Il tutto solo quattro giorni dopo l’uscita. Dato che il gioco rappresenta il prequel spirituale del blockbuster nintendiano The Legend of Zelda: Breath of The Wild, era certamente prevedibile una certa attenzione da parte del pubblico al nuovo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 novembre 2020) Partenza col botto per il nuovo musou su Zelda.ha fatto registrareper 3diPartenza col proverbiale botto per l’ultimo musou a tema Zelda opera dell’inossidabile duo Koei Tecmo e Omega Force.ha fatto registrareper 3diin tutto il mondo. Il tutto solo quattrodopo l’uscita. Dato che il gioco rappresenta il prequel spirituale del blockbuster nintendiano The Legend of Zelda: Breath of The Wild, era certamente prevedibile una certa attenzione da parte del pubblico al nuovo ...

zazoomblog : Hyrule Warriors: L’era della calamità vendite per 3 milioni di copie in 4 giorni - #Hyrule #Warriors: #L’era… - tuttoteKit : Hyrule Warriors: L'era della calamità, vendite per 3 milioni di copie in 4 giorni #HyruleWarriorsAgeOfCalamity… - Nintendari_it : Hyrule Warriors: L'era della calamità da record, sono oltre 3 milioni le copie spedite nel mondo - NPlayerItalia : Hyrule Warriors: L’era della calamità supera le tre milioni di copie vendute - fantasmanto : hyrule warriors sì o no -