Gta V | il gioco che è durato più di una generazione di console

(Di martedì 24 novembre 2020) (Foto: Rockstar Games)Per comprendere l’entità del successo di Gta V basta soffermarsi sulla data di lancio: 17 settembre 2013. In quel momento, sugli scaffali dei negozi di elettronica lecompatibili con il titolo di Rockstar Game erano PlayStation 3 e Xbox 360. Oggi, 24 novembre 2020, ovvero oltre sette anni dopo, Sony e Microsoft hanno già messo in commercio le loro fiammanti Ps5 e Xbox Series X/S rendendo Grand Theft Auto V un videoin grado di sopravvivere in grande forma a un’interadi. Ci riferiamo naturalmente a Ps4 e Xbox One, la cui compatibilità con Gta V è stata annunciata soltanto nel giugno 2014 in contemporanea alla versione per computer con Windows per poi uscire nel successivo novembre (ad aprile 2015 per pc) con la versione rimasterizzata con l’aggiunta della visuale ...