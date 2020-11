Giugliano, il Covid uccide ancora: Francesco muore a 65 anni (Di martedì 24 novembre 2020) Giugliano piange un’altra vittima del Covid, Francesco Chianese muore a 65 anni. Dipendente del comune di Giugliano, lavorava presso l’ufficio “Assetto del territorio” al 4 piano della casa comunale. Il 65enne è deceduto all’ospedale del Mare a Napoli dopo essere stato contagiato. Stimato e molto noto in città, Francesco lascia la moglie Annamaria e 3 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 novembre 2020)piange un’altra vittima delChianesea 65. Dipendente del comune di, lavorava presso l’ufficio “Assetto del territorio” al 4 piano della casa comunale. Il 65enne è deceduto all’ospedale del Mare a Napoli dopo essere stato contagiato. Stimato e molto noto in città,lascia la moglie Annamaria e 3 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

puntomagazine : Pirozzi: “apprendiamo con dolore il decesso di altri due nostri concittadini. La loro scomparsa sia da monito a chi… - Agimegitalia : Giugliano (NA), Polizia sequestra 12 #slot irregolari in circolo privato. Denunciati titolare e clienti per violazi… - Jammasrl : Controlli in circolo privato a Giugliano in Campania (NA), sequestrate 12 slot irregolari. Denunciati titolare e cl… - NapoliToday : #Cronaca Sorpresi a giocare in un circoletto chiuso alle slot machine senza mascherine: 12 persone sanzionate… - puntomagazine : Sanzionate anche 12 persone per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 #news #Polizia #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Covid Giugliano, domenica si riparte dopo un mese di stop per Covid Il Mattino Melito di Napoli, morto il sindaco Antonio Amente per complicazioni dovute al Covid-19

Si è spento ieri 23 novembre nell'ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato lo scorso 9 novembre. Si tratta del secondo sindaco che decede a causa del Covid ...

Melito di Napoli, è il giorno del dolore: oggi l’ultimo saluto al sindaco Amente

Melito di Napoli, oggi ci sarà oggi l’ultimo saluto ad Antonio Amente, deceduto nella giornata di ieri, 23 novembre, a causa del coronavirus ...

Si è spento ieri 23 novembre nell'ospedale di Giugliano, dove era stato ricoverato lo scorso 9 novembre. Si tratta del secondo sindaco che decede a causa del Covid ...Melito di Napoli, oggi ci sarà oggi l’ultimo saluto ad Antonio Amente, deceduto nella giornata di ieri, 23 novembre, a causa del coronavirus ...