Gf Vip, scoppia il caso Gregoraci-Oppini. E per gli autori è troppo tardi metterci una pezza (Di martedì 24 novembre 2020) Il Gf Vip continua a crescere negli ascolti. Ha raccolto davanti al video 3.497.000 spettatori pari al 20.2% di share (GF Vip Night di 9 minuti: 1.565.000 – 30.1%). Ma ora scoppia il caso Elisabetta Gregoraci. Gli autori si trovano in grande difficoltà. La strategia della gogna, alla fine, non ha funzionato. E il programma rischia di perdere sia lei che Francesco Oppini, i due concorrenti che più hanno incollato i telespettatori davanti al piccolo schermo. Questo significa, in prospettiva futura, perdita di ascolti (con tutte le conseguenze che ne derivano). Con l'uscita, poi, dalla casa della contessa De Blanck, un altro pezzo da novanta ha lasciato il cast. L'allungamento del Gf Vip fino a febbraio ha quindi creato sconcerto nella casa, un fulmine a ciel sereno. Ma se tutto fosse filato liscio, se ...

