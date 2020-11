Gazzetta: Barone e Pradè a colloquio con la Fiorentina. “Basta alibi. I big aiutino il gruppo” (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la sconfitta contro il Benevento, il giorno dell’esordio di Prandelli in panchina, la dirigenza della Fiorentina ha incontrato i calciatori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Joe Barone e Daniele Pradè sono scesi in campo un minuto dopo la dolorosa sconfitta contro il Benevento. I collaboratori di Rocco Commisso hanno ribadito totale fiducia a Cesare Prandelli. La società è pronta ad avallare qualsiasi indicazione arriverà dal nuovo tecnico. Poi, a quel punto, sono iniziati i colloqui con la squadra. Che sono continuati ieri al Centro Sportivo Davide Astori. I dirigenti viola hanno inviato tre messaggi ai giocatori. Il primo: dopo l’esonero di Iachini gli alibi sono finiti e tocca allo spogliatoio dimostrare grande attaccamento alla società ed anche ai tifosi. Punto secondo: visto che la squadra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la sconfitta contro il Benevento, il giorno dell’esordio di Prandelli in panchina, la dirigenza dellaha incontrato i calciatori. Lo scrive ladello Sport. “Joee Danielesono scesi in campo un minuto dopo la dolorosa sconfitta contro il Benevento. I collaboratori di Rocco Commisso hanno ribadito totale fiducia a Cesare Prandelli. La società è pronta ad avallare qualsiasi indicazione arriverà dal nuovo tecnico. Poi, a quel punto, sono iniziati i colloqui con la squadra. Che sono continuati ieri al Centro Sportivo Davide Astori. I dirigenti viola hanno inviato tre messaggi ai giocatori. Il primo: dopo l’esonero di Iachini glisono finiti e tocca allo spogliatoio dimostrare grande attaccamento alla società ed anche ai tifosi. Punto secondo: visto che la squadra ...

napolista : Gazzetta: Barone e Pradè a colloquio con la Fiorentina. 'Basta alibi. I big aiutino il gruppo' Dopo la sconfitta co… - Anto_Il_Barone : @CB_Ignoranza @Gazzetta_it Vedere un rubentino che insulta Moreno è come vedere Silvio che insulta un politico corrotto - infoitsport : Fiorentina, Barone a La Gazzetta dello Sport: 'Milik? No, abbiamo gli attaccanti giusti' - sportli26181512 : Fiorentina, Barone: 'No a Milik e Piatek, Prandelli valorizzerà il nostro attacco': Il direttore generale viola all… - forzaroma : #Fiorentina, #Barone: 'Non prenderemo #Milik a gennaio, puntiamo su #Vlahovic' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Barone Barone: "Fiorentina all'attacco con Prandelli. Tifosi, aiutatelo. Ribery renderà di più" La Gazzetta dello Sport Gazzetta: Barone e Pradè a colloquio con la Fiorentina. “Basta alibi. I big aiutino il gruppo”

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Joe Barone e Daniele Pradè sono scesi in campo un minuto dopo la dolorosa sconfitta contro il Benevento. I collaboratori di Rocco Commisso hanno ribadito totale ...

La Gazzetta dello Sport: Scossa Fiorentina, arriva il diktat del club

Su La Gazzetta dello Sport di oggi presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 25 del giornale e intitolato: “Scossa Fiorentina Diktat del club: basta con gli alibi”. Sottotitolo: “Barone e Pr ...

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Joe Barone e Daniele Pradè sono scesi in campo un minuto dopo la dolorosa sconfitta contro il Benevento. I collaboratori di Rocco Commisso hanno ribadito totale ...Su La Gazzetta dello Sport di oggi presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 25 del giornale e intitolato: “Scossa Fiorentina Diktat del club: basta con gli alibi”. Sottotitolo: “Barone e Pr ...