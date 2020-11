Friuli | muore a 36 anni il dirigente del Pd Andrea Simone Lerussi Il ricordo di Debora Serracchiani | “Se ne va il migliore di noi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Era “ildilo ricorda, udinese di Basaldella, giovanedel Pd, è morto a 36per una malattia incurabile, scoperta un anno fa., come ricorda il Messaggero Veneto, aveva iniziato a impegnarsi in politica come rappresentante degli studenti tra il 2007 e il 2009, come membro del Senato accademico e del consiglio di amministrazione dell’ateneo friulano. Poi l’attivismo tra le fila del Partito Democratico, fino alla candidatura alle elezioni provinciali del 2008. Primo dei non eletti, riuscì comunque a sedersi 15 mesi dopo sullo scranno di, che nel frattempo fu eletta al Parlamento ...