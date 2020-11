Ferrero su Sampdoria-Bologna: “Mihajlovic ha vinto con merito, Samp non pervenuta” (Di martedì 24 novembre 2020) “Mihajlovic ha vinto con grande merito, la Sampdoria non è pervenuta“. A Tiki Taka risposta secca da parte del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse della sconfitta dei blucerchiati contro il Bologna per 1-2. Archiviato il ko in campionato, però, la Samp punta già alla Coppa Italia. Giovedì nel quarto turno andrà in scena uno speciale Derby della Lanterna col Genoa con in palio l’accesso agli ottavi e soprattutto l’eliminazione dei “cugini”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020)hacon grande, lanon è pervenuta“. A Tiki Taka risposta secca da parte del presidente della, Massimo, a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse della sconfitta dei blucerchiati contro ilper 1-2. Archiviato il ko in campionato, però, lapunta già alla Coppa Italia. Giovedì nel quarto turno andrà in scena uno speciale Derby della Lanterna col Genoa con in palio l’accesso agli ottavi e soprattutto l’eliminazione dei “cugini”. SportFace.

sportface2016 : Massimo #Ferrero su #SampBologna: '#Mihajlovic ha vinto con merito, Samp non pervenuta' - Fantacalcio : Sampdoria, Ferrero: 'Il club è mio, i tifosi non incidono' - StefanoTina : @MatteoR2798 @sampdoria @unavitadacinema Infatti,la prox volta in assenza dei titolari facciamo giocare lui,sicuro… - Gabriele_Gerby : @AliceVeziano @sampdoria È bello anche Ferrero allora? ?? - Blucerchiando : RT @NicoSchira: Tempo di rinnovi in casa #Sampdoria: #Ferrero al lavoro per blindare fino al 2025 #Augello. Dialoghi avviati anche per il p… -