Ferencvaros Juventus, Pirlo: "Mi aspettavo più dai cambi, Dybala deve fare di più" (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Juventus batte il Ferencvaros, nonostante lo svantaggio iniziale, nel recupero grazie alla solita rete di Alvaro Morata. Di Uzuni e Cristiano Ronaldo le reti siglate nella prima frazione di gara. Tre punti fondamentali per gli uomini di Andrea Pirlo che si assicurano il passaggio ai quarti con due turni di anticipo. Il Barcellona, infatti, ha battuto per 4-0 la Dinamo Kiev. Ferencvaros Juventus: le parole di Pirlo "Volevamo partire con un altro atteggiamento ma quando si giocano queste partite è facile essere costretti a rincorrere. Non abbiamo fatto una pressione così come avevamo preparato ma è normale quando si gioca con questa intensità. cambi? Mi aspettavo di più ma loro si sono chiusi molto bene. Dovevamo cercare di alzare il ritmo della ...

