Enel: Starace, 'ci aspetta futuro molto luminoso' (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Ci aspetta un futuro luminoso". Ad evidenziarlo, nel corso della presentazione agli analisti del piano strategico, è l'ad di Enel, Francesco Starace. Il 2020, rileva, "è stato un anno unico. L'anno scorso abbiamo presentato il piano strategico a Milano, eravamo in presenza e non sapevamo assolutamente cosa sarebbe accaduto l'anno successivo. Grazie all'impegno di tutti siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi in un anno assolutamente unico per più motivi. Il nostro impegno di fronte a questa emergenza non fa che rafforzarsi con la pandemia tuttora in corso", sottolinea Starace. "Siamo diventati sempre più impegnati sul fronte del digitale. Con questa emergenza abbiamo capito ancora di più l'importanza del digitale", osserva l'ad di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Ciun". Ad evidenziarlo, nel corso della presentazione agli analisti del piano strategico, è l'ad di, Francesco. Il 2020, rileva, "è stato un anno unico. L'anno scorso abbiamo presentato il piano strategico a Milano, eravamo in presenza e non sapevamo assolutamente cosa sarebbe accaduto l'anno successivo. Grazie all'impegno di tutti siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi in un anno assolutamente unico per più motivi. Il nostro impegno di fronte a questa emergenza non fa che rafforzarsi con la pandemia tuttora in corso", sottolinea. "Siamo diventati sempre più impegnati sul fronte del digitale. Con questa emergenza abbiamo capito ancora di più l'importanza del digitale", osserva l'ad di ...

zazoomblog : Enel: Starace per crescita in rinnovabili guardiamo a Usa ma anche a Asia - #Enel: #Starace #crescita #rinnovabili - TV7Benevento : Enel: Starace, 'per crescita in rinnovabili guardiamo a Usa ma anche a Asia'... - Primaonline : Enel, Starace: piano decennale di profonda trasformazione, al centro transizione energetica con crescita sostenibil… - EnergiaOltre : Secondo Starace, con il nuovo piano strategico #Enel sta indicando una direzione per i prossimi dieci anni e mobili… - Petrine05647629 : RT @Hydronews2: Starace @starax (@EnelGroupIT): “La nostra capacità di produzione di #idrogeno verde supererà i 2GW entro il 2030” #hydroge… -