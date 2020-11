Ecobonus 110% – Sicurcond e Cosmart Hub, accordo con Remax Class e boom-Carlomagno (Di martedì 24 novembre 2020) Sicurcond srl implementa il progetto di sviluppo strategico basato sul Decreto Rilancio (Ecobonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici per giro di affari stimato superiore ai 100 miliardi di euro). Il progetto è realizzato con estremo successo da Alfredo Iorio project manager, Giuseppe Giudice responsabile commerciale e, in qualità di senior advisor, da Stefano Masullo magnifico rettore Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Stefano Masullo è autore di 23 best sellers aziendali nonché è nome molto noto nel settore finanziario e dotato di una notevole reputazione nazionale. Il progetto di sviluppo è stato avviato contestualmente all’emanazione del Decreto Rilancio e all’introduzione dell’Ecobonus 110%, misura finalizzata all’efficientamento energetico degli edifici ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 24 novembre 2020)srl implementa il progetto di sviluppo strategico basato sul Decreto Rilancio (per l’efficientamento energetico degli edifici per giro di affari stimato superiore ai 100 miliardi di euro). Il progetto è realizzato con estremo successo da Alfredo Iorio project manager, Giuseppe Giudice responsabile commerciale e, in qualità di senior advisor, da Stefano Masullo magnifico rettore Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Stefano Masullo è autore di 23 best sellers aziendali nonché è nome molto noto nel settore finanziario e dotato di una notevole reputazione nazionale. Il progetto di sviluppo è stato avviato contestualmente all’emanazione del Decreto Rilancio e all’introduzione dell’, misura finalizzata all’efficientamento energetico degli edifici ...

CreditVillageCV : Ristrutturare casa a costo zero. Una “promessa” contenuta nel decreto rilancio che permetterà di avere una detrazio… - upaneweb : RT @CompanysAdviso1: Cedere il #credito d’imposta od ottenere uno sconto direttamente in fattura da parte del fornitore grazie al #superbon… - CompanysAdviso1 : Cedere il #credito d’imposta od ottenere uno sconto direttamente in fattura da parte del fornitore grazie al… - BTicino : Anche la #domotica e i sistemi di #SmartHome & Building Automation possono rientrare nel #superbonus 110% e nell’… - Qualenergiait : Ecobonus 110%: assicurazioni e contratti a tutela di professionisti e aziende -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus 110% Ecobonus e Sismabonus 110%: superbonus a rischio Lavori Pubblici Superbonus 110%, RPT: ‘ecco le nostre proposte per superare le criticità’

24/11/2020 - Superare la bassa integrazione tra i bonus edilizi, le incertezze della norma, i limiti di accesso agli incentivi fiscali e l’eccessiva produzione di documentazione. Oltre a prorogare la ...

Superbonus 110% verso la proroga: finestra di 3 anni

La volontà del governo e delle forze politiche è quella di prorogare il superbonus 110%. Il ministro dello sviluppo economico ... superbonus “non può finire nel 2021 per la per la parte ecobonus e nel ...

24/11/2020 - Superare la bassa integrazione tra i bonus edilizi, le incertezze della norma, i limiti di accesso agli incentivi fiscali e l’eccessiva produzione di documentazione. Oltre a prorogare la ...La volontà del governo e delle forze politiche è quella di prorogare il superbonus 110%. Il ministro dello sviluppo economico ... superbonus “non può finire nel 2021 per la per la parte ecobonus e nel ...