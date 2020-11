Covid, il martedì nero del Casertano: 24 decessi. Ma i positivi attuali calano (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un giorno nero per il Casertano per il conto delle vittime del Coronavirus: sono 24 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, un morto ogni sessanta minuti. Da inizio pandemia sono 251 le persone decedute causa Covid, 176 dal 24 ottobre, con una media che negli ultimi trenta giorni è di quasi 6 morti ogni 24 ore. Di contro, la curva dei contagi sembra ormai essersi appiattita, senza più balzi esponenziali, e lentamente i numeri calano, complice anche il boom di guariti che si verifica da giorni: oggi sono 469 i nuovi positivi, con un rapporto del 21% rispetto ai tamponi effettuati (2184), mentre ieri la percentuale di test risultati positivi era stata leggermente più bassa, pari al 19% (309 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un giornoper ilper il conto delle vittime del Coronavirus: sono 24 iregistrati nelle ultime 24 ore, un morto ogni sessanta minuti. Da inizio pandemia sono 251 le persone decedute causa, 176 dal 24 ottobre, con una media che negli ultimi trenta giorni è di quasi 6 morti ogni 24 ore. Di contro, la curva dei contagi sembra ormai essersi appiattita, senza più balzi esponenziali, e lentamente i numeri, complice anche il boom di guariti che si verifica da giorni: oggi sono 469 i nuovi, con un rapporto del 21% rispetto ai tamponi effettuati (2184), mentre ieri la percentuale di test risultatiera stata leggermente più bassa, pari al 19% (309 ...

