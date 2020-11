Coronavirus: Conte, 'ottimo scambio con Von der Leyen, misure comuni su Natale' (Di martedì 24 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) su Notizie.it.

HuffPostItalia : Coronavirus, Conte tossisce ripetutamente durante l'intervento a 'Otto e Mezzo' (VIDEO) - fanpage : #Conte tossisce ripetutamente in diretta a #Ottoemezzo, suscitando preoccupazione tra gli spettatori - fanpage : #Ottoemezzo, il Premier Conte: 'No all'obbligo di #vaccino, ma io lo farò perché sarà sicuro' - cmuzzetto : RT @francescatotolo: #Conte, ospite di #OttoeMezzo: “Vorrei evitare di fare il #vaccino per primo perché preferirei che prima fosse messo a… - EnricoPoli7 : RT @francescatotolo: #Conte, ospite di #OttoeMezzo: “Vorrei evitare di fare il #vaccino per primo perché preferirei che prima fosse messo a… -