Conte: “Violenza contro le donne fenomeno ancora sottostimato”. Il video (Di martedì 24 novembre 2020) Conte: “Violenza contro le donne fenomeno ancora sottostimato” Roma, 24 nov. (askanews) – I centri anti-violenza svolgono un ruolo importante sul fronte della lotta alla violenza contro le donne e il governo si impegna ad aumentare le risorse a sostegno di queste realtà. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’evento “Dalla parte delle donne. Il ruolo fondamentale dei centri anti-violenza” alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Purtroppo la violenza contro le donne è ancora un fenomeno sottostimato nella sua ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020)leRoma, 24 nov. (askanews) – I centri anti-violenza svolgono un ruolo importante sul fronte della lotta alla violenzalee il governo si impegna ad aumentare le risorse a sostegno di queste realtà. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’evento “Dalla parte delle. Il ruolo fondamentale dei centri anti-violenza” alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzale: “Purtroppo la violenzaleunsottostimato nella sua ...

fattoquotidiano : Violenza sulle donne, Conte: “Realtà ancora troppo sottostimata. Con il lockdown triplicati i casi di femminicidio,… - fattoquotidiano : Violenza donne, Conte: “Codice Rosso è tassello fondamentale ma non basta. Dati su femminicidi ci dicono che il per… - cmpnwtr : RT @repubblica: Mattarella: 'Parità uomo-donna ancora non raggiunta'. Conte: 'Violenza di genere è subcultura che danneggia società' https:… - LaStampaTV : VIDEO | Violenza contro le donne, Conte: ''Casi di femminicidio triplicati durante il lockdown, dato inquietante''… - repubblica : Mattarella: 'Parità uomo-donna ancora non raggiunta'. Conte: 'Violenza di genere è subcultura che danneggia società' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Violenza Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE