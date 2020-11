Come svolgere in sicurezza i test rapidi negli studi di medici di base e pediatri (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - test rapidi per il Covid dai medici di base e dai pediatri, arriva la nuova nota tecnica ad interim - realizzata congiuntamente da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Inail e Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - che fornisce gli elementi essenziali per lo svolgimento in sicurezza dei test rapidi antigenici presso gli studi medici o le strutture individuate Come idonee in collaborazione con le autorità locali sanitarie e civili. "Il rapido peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale e i segnali di criticità dei servizi territoriali di numerose regioni e province autonome - è la premessa della nota ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI -per il Covid daidie dai, arriva la nuova nota tecnica ad interim - realizzata congiuntamente da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Inail e Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri - che fornisce gli elementi essenziali per lo svolgimento indeiantigenici presso glio le strutture individuateidonee in collaborazione con le autorità locali sanitarie e civili. "Il rapido peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale e i segnali di criticità dei servizi territoriali di numerose regioni e province autonome - è la premessa della nota ...

